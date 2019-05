Facebook, İstanbul’da gerçekleştirdiği bir etkinlikle Sivil Toplum Programı’nı Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. Facebook, bu yeni programla Türkiye’deki STK’ların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve yarattıkları topluluklara değer ve anlam katma misyonlarına ulaşmalarında destek olmayı hedefliyor. Platform, ayrıca program kapsamında STK’lara daha çok kaynak sunarak sosyal medya kampanyalarına da destek olacak.

Facebook, Türkiye’deki bağış sayısını ve sivil toplum alanındaki farkındalığı artırmak adına, 2017 yılında Sosyal Bağış Hareketi adını verdiği bir programı hayata geçirmişti. Yakın zamanda yapısı ve işleyişinde değişiklikler yapılan Sosyal Bağış Hareketi, Facebook Sivil Toplum Programı olarak yeniden faaliyete geçecek. Bu yeni program, iki ana başlıktan oluşacak: Sivil Toplum Programı kapsamında, Facebook Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle her üç ayda bir dijital okuryazarlık eğitimleri düzenleyecek. Sosyal medya ve iletişim odaklı olacak eğitimlere, tüm STK üyeleri katılım gösterebilecek. Programın ikinci başlığında ise, program dahilindeki STK’lara workshoplar ve kampanyalar da dahil olmak üzere her ay ajans desteği verilecek.

Önümüzdeki dönemde Facebook, TOBB ve Habitat işbirliğiyle açmayı planladığı topluluk merkezi kapsamında gerçekleştirdiği bu program da dahil olmak üzere hayata geçireceği bir dizi girişimle Türkiye'deki yatırımlarını genişleterek yerel toplulukları desteklemeye devam edecek.

“Türkiye'deki STK'ları desteklemek için daha iyi yollar bulmak istiyoruz”

Program hakkında konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür, şunları dile getirdi:

“Facebook olarak misyonumuz, insanlara topluluk oluşturma gücü vermek ve dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirmek. Sosyal Bağış Hareketi’ni 2017 yılında Facebook topluluğu içerisinde sosyal amaçlar için bağış toplama konusunda farkındalık yaratma amacıyla başlattık. Yakın zamanda, STK’ları desteklemek için daha iyi yollar bulmak ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de sosyal bağışın öneminin altını çizmek adına bu programı yeniden yapılandırdık.

Şu anda Türkiye’de Facebook kullanan insanların yüzde 32’si sosyal bir amaca hizmet eden aktivitelere katılırken, yüzde 11’i ise Facebook’ta gördüğü bir içeriğin ardından bağış yapmaya karar veriyor. Gelecek dönemde, bu oranı ve Facebook Sivil Toplum Programı bünyesindeki STK’ların sayısını artırmayı hedefliyoruz.”