Facebook gruplarında kredi kartı bilgileriniz satılıyor olabilir

Araştırma şirketlerinden biri olan Cisco Talos tarafından yayınlanan söz konusu raporda kredi artık sadece kartı bilgilerinin Dark Web adı verilen derin internette satışının yapılmadığı, bazı Facebook gruplarında bunun açıkça yapıldığına dikkat çekildi. Aynı araştırmaya göre 385 bin üyeye sahip 74 farklı Facebook grubunda kredi kartı bilgilerinin satışı yapılıyor ve bugüne dek 1 milyonu aşkın kartın bu gruplar üzerinden satışının yapıldığı düşünülüyor.

İşin daha kötüsü ise Facebook'un farkında olmadan bu dolandırıcıları birbirine bağlaması. Şirketin geliştirdiği algoritma sayesinde dolandırıcılar, benzer grupları kolayca bulup iletişime geçebiliyor.

Cisco Talos tarafından yayınlanan raporun ardından bazı Facebook gruplarının kapatıldığı dikkat çekerken, büyük kısmı ise faaliyetini sürdürüyor.