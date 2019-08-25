Fabricio Baiano: Kulübün hedeflerine katkı vermek istiyorum

Gençlerbirliği’nin yeni transferi Fabricio Baiano, ilk röportajını kulübün YouTube kanalına verdi. Transfer sürecinden hedeflerine kadar bir çok konuya değinen Fabricio, en büyük amacının kendisine verilen bu fırsatı değerlendirmek olduğunu söyledi.

Kulübe gelmeden önce Nobre ve Luccas Claro ile görüştüğünü söyleyen Brezilyalı oyuncu Gençlerbirliği’ne transfer süreci ile ilgili şunları söyledi:

Kulübe gelmeden önce bazı araştırmalar yaptım. Tarihinde başarılar olan bir kulüp olduğunu gördüm. Hedefi olan bir kulübe geldim ve bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum. Buraya gelmeden önce kulübün eski oyuncuları Nobre ve Luccas Claro ile görüştüm. İkisi de kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onların yorumları buraya gelmemde çok etkili oldu.

Benzer kültürlere sahip Brezilya ve Portekiz’in ardından ilk kez başka ülkeye geldiğini söyleyen Fabricio, kısa sürede burada da uyum sorununu atlatacağına inandığını söyledi:

Brezilya’dan sonra Portekiz’e gittim. İki ülke arasında benzerlikler var. Başka bir ülkeye gitmenin elbette bazı yenilikler beni bekliyor olacaktı. Burayı da çok seveceğimi ve alışacağımı düşünüyorum. Tesislerden çok etkilendim. Çok güzel bir kulüp yapısı var. Takım arkadaşlarımı çok etkileyici buldum. Mücadeleci bir ekip var burada. Antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Zamanla ben de onlarla daha da fazla iletişime geçme şansım olacak.

Savaşçı bir oyuncu olduğunu söyleyen Fabricio, bir yıllık sözleşmesi hakkında da “bana verilen fırsatı değerlendirmek istiyorum” şeklinde konuştu:

Taraftarlar sahaya çıktığım zaman kendinden bir çok şey veren bir futbolcu görecekler. Bu kulübün hedefleri ve kazanması için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız her şeyiyle savaşan bir Fabricio görecekler.

Kulüp bana burada bulunmam için bir fırsat verdi. Oynayacağım futbolla kulübe bunun karşılığını vermem gerekiyor. Mutlu olduğum sürece burada kalmak isterim. Şu an tüm konsantrasyonum bana verilen bu şansın karşılığını vermek.