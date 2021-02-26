Beşiktaş'ın evinde 3-0 galip geldiği Yukatel Denizlispor maçının ardından Fabrice N'Sakala yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

N'Sakala, "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi"

"Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz" ifadelerini kullandı