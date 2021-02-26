Fabrice N'Sakala: Top kapma meselesine çalışıyoruz
Beşiktaş'ın evinde 3-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu. N'Sakala, uzun zamandır top kapma konusu üzerinde çalıştıklarını belirtirken şampiyonluk hedefi hakkında da konuştu
Beşiktaş'ın evinde 3-0 galip geldiği Yukatel Denizlispor maçının ardından Fabrice N'Sakala yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
N'Sakala, "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi"
"Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz" ifadelerini kullandı