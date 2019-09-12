Alanyaspor'un Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Anderlecht'in eski oyuncusu, Walfoot'ta yer alan habere göre "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu yaz geçtiğimiz sezonu ilk 3'te bitiren iki takım benimle ilgilendi. Fakat 1 yıllık kontratımın kaldığı Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis talep etti" dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan N'Sakala, "Bir baskı hissetmiyorum. Devam edeceğim ve haziran ayında serbest kalacağım. Bu kış döneminde neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Kongolu oyuncu, "Sezona üç galibiyetle çok iyi bir başlangıç yaptık. Fenerbahçe maçı bizim için önemli bir dönüm noktası. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Geçen yıl çok yaklaşsak da bunu başaramamıştık" dedi.