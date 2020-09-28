Süper Lig'de son 2 maçta gol atamayan ve transfer döneminde kalan kısa sürede hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği Fabio Martins'ten ise kötü haber geldi. Portekiz'de Braga forması giyen 1993 doğumlu sol açık, kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab Riyad'a transfer oldu.

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fabio Martins'i transfer etmek istediğini ve Portekiz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu belirtmişti.