Fabio Coentrao, Fenerbahçe'nin transfer gündemine son dakika giren isimlerden oldu. Ersun Yanal'ın isteği üzerine sol bek arayışına giren Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile anlaşmaya vardığı ve bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı iddia edildi. Benfica formasıyla ismini Avrupa piyayasına duyuran Coentrao, 2011 yılında 30 Milyon Euro gibi yüksek bir ücrete Real Madrid’e transfer olmuştu.

Fabio Coentrao kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tam adı Fabio Alexandre da Silva Coentrao olan Portekizli oyuncu, 11 Mart 1988’de Vila do Conde do'da dünyaya geldi. Sol bek ve sol açıkta forma giyebilen tecrübeli futbolcu, kariyerine ilk olarak 1999 yılında Rio Ave takımında başladı. 2005 yılında ilk kez A takımla beraber çalışmalara başlayan Fabio, ilk sezon çok fazla forma şansı bulamasa da 2006-2007 sezonuna kadar toplamda 29 maça çıkıp 5 gol attı. Formayı kapan Coentrao, bu performansıyla ülkenin en büyük takımlarından Benfica'nın yolunu tuttu. 19 yaşında 900 bin euro karşılığında Benfica'ya giden Coentrao, yeni takımında forma şansı bulmakta zorlandı. Kiralık olarak Nacional, Real Zaragoza ve Rio Ave'de forma giyen başarılı futbolcu, Benfica'ya bambaşka bir halde geldi.

Portekiz Premier Lig Şampiyonluğu ve Portekiz Lig Kupası’nı kazanan Benfica'nın değişilmezleri arasına giren Coentrao, 2011 yılında 30 milyon + Ezequiel Garay karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Avrupa devlerinin ısrarla kadrosuna katmak istediği Portekiz'li sol bek, tercihini İspanyol devinden yana kullandı.

Marcelo ile forma rekabetine giren, Portekiz'li oyuncu İlk sezonunda takımla beraber 33 maça çıktı ve sezon sonunda İspanya La Liga Şampiyonluğu’nu yaşadı. 4 sezonluk Real Madrid macerasının ardından sırasıyla Monaco ve Sporting Lizbon'a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu ülkesinin ekiplerinden Rio Ave'de tamamladı.

Şu sıralar kulüpsüz durumda olan Coentrao, Portekiz Milli Takımı'nda 51 maçta görev aldı, 5 gol kaydetti.