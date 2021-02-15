Fabian Ernst, ön libero pozisyonunda oynamış eski bir futbolcudur. Kendisi aslen Alman olmakla beraber, Türk futbol takımlarında da forma giymiştir. Ernst’in forma giydiği ilk Türk futbol takımı Beşiktaş olmuştu. Daha sonra Kasımpaşa takımında da forma giydi. En sonunda 2013 yılında Kasımpaşa’dan ayrıldı ve Türkiye macerası burada son buldu. Fabian Ernst, aynı zamanda eski bir Alman milli takım oyuncusudur. Almanya milli takımında 2002 ve 2008 yılları arasında maçla çıkmıştır. Bununla beraber U-21 ve A2 takımlarında da gençliğinde forma giymiştir. Ernst, 1 metre 83 santim boyundadır. Yan mevki olarak orta sahada da oynamıştır. Kendisi futbolculuk zamanlarında sağ ayağı ile yeteneklerini sergilemekteydi. 1 Temmuz 2015 tarihinden beri kariyerini sonlandırmış bir halde bulunuyor. Fabian Ernest’in kariyerinde yakaladığı en yüksek piyasa değeri 9 milyon Euro idi. Bu değere 4 Ekim 2004 tarihinde ulaşmıştı.

Fabian Ernst kimdir, nereli?

Alman oyuncu Fabian Ernst, Hannover kentinde dünyaya gelmişti. Burası Almanya’nın kuzeyinde yer alan bir şehirdir. Ernst, alt yapı kariyerine de bu şehirde adım attı. Daha sonra ilk profesyonel takımı olan Hannover 96 takımı da şehrinin takımı idi. Ernst’in kariyerindeki son takımı da yine memleketinin takımlarından birisi oldu. Futbolcu, OSV Hannover ile oynadıktan sonra kariyerini sonlandırmaya karar verdi.

Fabian Ernst kaç yaşında?

Fabian Ernst 2021 yılı itibariyle 42 yaşına gelmiştir. Yetenekli eski futbolcunun doğum tarihi ise 30 Mayıs 1979 tarihidir. Alt yapı kariyerine dört yaşındayken adım attı. Futbolcu, çok küçük yaşlardan beri futbol ile uğraşmıştı.

Fabian Ernst Türkiye’de Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarını giydi. Böylelikle Süper Lig takımlarının formaları ile mücadeleye katılmış oldu. Ernst’in Süper Lig formasını giydiği ilk takım ise Beşiktaş idi. Burada Süper Lig kapsamında üç sene boyunca sahalara çıktı.

Fabian Ernst, Türkiye’ye gelmeden önce Schalke 04 adlı Alman takımında top oynuyordu. 2009 yılında bu takımdan ayrıldı ve Beşiktaş’a transferi gerçekleşti.

Fabian Ernst, futbol kariyeri boyunca pek çok takımla beraber çalıştı. Dört yaşından beri alt yapı takımlarında oynayan oyuncunun parlak bir kariyeri vardı. Ernst, kariyeri boyunca hiçbir takıma kiralık olarak gönderilmemişti. Alt yapıdan transferi hariç toplamda 7 farklı takımda forma giydi.2015 yılında kariyerini bitirmek istediğini belirtti. Bu sırada OSV Hannover takımında forma giyiyordu.

Ernst’in milli takım kariyeri de bulunuyor. Kendisi genç milli takımlarında, A milli takımında forma giydi.

Fabian Ernst’in forma giydiği takımlar ve bu takımlarla oynadığı maçların sayısı:

Hannover 96 (1983 ve 1996 yılları arasında): Ernst bu takıma dört yaşındayken giriş yaptı. On üç sene boyunca burada top oynadı. Kendini geliştirdikten sonra aynı takımın profesyonel kadrosuna giriş yaptı.

Fabian Ernst’in Profesyonel Olarak Futbol İle İlgilenmesi

Hannover 96 (1996 – 1998 yılları arasında): Ernst profesyonel kadroya on yedi yaşındayken girdi.

Hamburg (1998 ve 2000 yılları arasında): Burada 48 adet maça çıktı ve hiç gol atamadı. İki senenin sonunda yeniden transfer sürecine girdi.

SV Werder Bremen (2000 ve 2005 yılları arasında): Ernst bu takımda tam 152 maçta forma giydi. 11 adet gol atmayı başardı.

Schalke 04 (2005 ve 2009 yılları): Bu takımda Ernst 106 maça girdi ve 1 adet gol kaydetti.

Beşiktaş (2009 ve 2012 yıllarında): Ernst’ün girdiği ilk Türk takımı Beşiktaş’tır. Burada 106 maçta 7 gol attı.

Kasımpaşa (2012 – 2013 sezonunda): İkinci Türk takımı ise Kasımpaşa idi. Burada 30 maçta toplam 5 adet gol kaydetti.

OSV Hannover (2014 – 2015 sezonunda oynadı): Bu takımda 24 adet maça girdi. 8 tane gol attı. Burası Fabian Ernst’ün son takımıydı. 2015 yılında kariyerine son verdi ve başka bir takıma gitmedi.

Fabian Ernst Milli Takımda Oynadı mı? Milli Takım Kariyeri Nasıl?

Fabian Ernst Alman milli takımında da forma giydi. 2002 ve 2008 yılları arasında Alman milli takımındaydı. 24 maçta 1 adet gol attı.