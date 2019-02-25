Fabian Ernst, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu!

Beşiktaş'ta 2,5 yıl forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Fabian Ernst, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 21.00'de oynanacak derbi hakkında beINSPORTS'a konuştu.

Fabian Ernst, "Öncelikle Türkiye'ye selamlar. Türkiye'de tüm taraftarlar Pazartesi akşamki bu dev mücadeleyi bekliyor. Bana göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçları sadece Türkiye'de değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Gözüm bu derbide olacak. Her zaman bir Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Bu karşılaşmada takımıma Fenerbahçe karşısında başarılar diliyor ve tüm siyah beyazlı taraftarları kucaklayarak Beşiktaş'ın yeni evinde bir zafer daha kazanmasını istiyorum" sözleriyle siyah beyazlıları desteklediğini belirtti.

Beşiktaş'a Schalke'den 2009-2010 sezonunun devre arasında gelen Alman ön libero, 2,5 yıl siyah beyazlı formayı giydi.