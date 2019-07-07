Premier Lig devi Manchester City ile bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fabian Delph, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemindeydi. Sarı Kırmızılılar'ın talip olduğu iddia edilen yıldız isimle ilgili Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan çarpıcı bir haber geldi.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı haberde geçtiğimiz sezon yalnızca 20 maçta forma şansı bulabilen İngiliz futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği için Cim Bom'a gelmeyi düşünmediği belirtildi. Öte yandan Delph için Everton'ın da devreye girdiği ve transferi 16 milyon sterlin karşılığında bitirebileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler