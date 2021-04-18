FA Cup | Leicester City - Southampton maç sonucu: 1-0

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, FA Cup yarı final maçında Southampton'ı Kelechi Iheanacho'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve finale kaldı. Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kalırken Cengiz Ünder yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Leicester City, finalde Chelsea ile 15 Mayıs 2021'de karşı karşıya gelecek