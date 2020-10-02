Moskova - Kampala, 30 Ekim 2020. Yeni online oyun, uluslararası futbol simülatörü Football for Friendship World (F4F World), çok uluslu bir geliştirme ekibi (Rusya, Ukrayna, Almanya, Brezilya, Avustralya, Çin) tarafından yaratılıyor.

Yeni simülatörde üç oyun modu bulunacak: Futbolcu, kulüp koçu ve sadece taraftar olarak. Taraftar modu için, çeşitli zorluk derecelerinde 18 tezahürat oluşturulmuştur (müzik eşliğinde ve müzik olmadan) ve hayranlar için toplamda 40'tan fazla ses parçası yapılması planlanıyor. Toplamda, dünyanın farklı ülkelerinde 30'dan fazla kişi oyunun ses tasarımının oluşturulmasında yer aldı.

Taraftar rolünde, simülatör katılımcıları favori takımlarını seçebilecek, taraftar özelliklerinin unsurlarını kazanabilecek ve tuttukları takımın oyuncularını destekleyebilecek. Örneğin, yüksek kaliteli bir tezahürat performansı, oyuncuların hareket hızını artırmanıza, oyuncuların iyileşme oranını etkiler ve takıma ek puanlar verir.

"Futbol nedir? Her şeyden önce duygulardır. Futbol inanılmaz güçlü duygular uyandırır, kendiniz oynamanız, favori takımınızın bir maçını izlemeniz veya online bir oyuna katılmanız farketmez. Canlı duygular yaşamak ve bunları takım arkadaşlarınız ve dostlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. F4F World simülatörünün yaratılmasında taraftarların desteği gibi futbolun bu kadar önemli bir kısmının büyük bir rol oynamasının nedeni budur» diyor online oyunun geliştiricilerinden biri olan Andrey Inyushin. "

Simülatörün piyasaya sürülmesinin 2020 sonbaharında yapılması planlanıyor. Football for Friendship World, farklı ülkelerden oyuncular oluşan uluslararası milli takımların maçlarını gerçek zamanlı olarak düzenlemenize olanak tanır. Tıpkı dünyanın 211 ülke ve bölgesinden oyuncuların katıldığı çevrimdışı «Dostluk İçin Futbol» şampiyonasında olduğu gibi.

"Dostluk İçin Futbol» katılımcıları arasında olduğum için şanslıyım. Uganda Kay Davis'ten müzisyen; tüm dünyayı birleştiren olaydan çok etkilendik ve diğer ülkelerden arkadaşlarımıza mutlu bir şekilde yeni bir şarkı şeklinde projenin marşını sunduk. Yeni bir online oyunun geliştirildiğini öğrendiğimizde, hemen seslendirme kısmında yer almak istedik. Bulduğumuz taraftar tezahüratlarının oyuncuları memnun edeceğini umuyoruz, herkes gerçekten güçlü duygular yaşamak için bir futbol maçı atmosferine dalabilecektir."

F4F World, Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica / Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup için ödüllü eğitim oyun platformu Skillotron ve küresel çözüm sağlayıcısı DataArt tarafından geliştirilmiştir. Oyun MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS platformlarında oynanabilecek.



