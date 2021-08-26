Türkiye, geçtiğimiz yıl Formula 1'de birçok ülkenin yarış yapamayacak konumda olması nedeniyle 9 yıl sonra geçici olarak takvime girmişti. Ülkemiz bu yıl da 1-3 Ekim tarihleri arasında dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Yarışa yaklaşık olarak 40 günlük bir süre kalırken, ülkemizi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Daha önce İstanbul'daki yarışın iptal edilme durumu ortaya atılırken, şimdi ise Türkiye'de üst üste 2 yarış yapılma ihtimali konuşuluyor. Formula 1'de yer alan birçok takımın fabrikasının bulunduğu İngiltere, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak. Yani hâl böyle olunca İngiltere'deki takımların ülkemize gelmesinde bir sakınca olmayacak.

Takvimde boşluk oluştu

Öte yandan Türkiye'den sonra yapılacak olan Japonya GP'nin iptali ile birlikte takvimde bir haftalık daha boşluk oluştu. Eğer sezonun ikinci yarısında bir yarış daha iptal olursa Türkiye'nin, bu yıl üst üste 2 kez F1'e ev sahipliği yapma ihtimali olacak. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılabileceğinin bilgisine ulaşıldı. Bu arada bu yıl Avusturya'da üst üste 2 yarış düzenlenmişti.

Mertcan Polat