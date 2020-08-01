F1’de heyecan Britanya GP’de
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Büyük Britanya’da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek. Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 2020 takviminin 4. yarışı, 5.8 kilometrelik Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilecek. 52 turluk müthiş kapışmanın sıralama turları, TSİ 16.00’da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Büyük Britanya’da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek. Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 2020 takviminin 4. yarışı, 5.8 kilometrelik Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilecek. 52 turluk müthiş kaıpışmanın sıralama turları, TSİ 16.00’da başlayacak.
Organizasyonda şampiyona lideri Mercedes ile 63 puan toplayan Lewis Hamilton’dı.