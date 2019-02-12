Otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de, 2019 sezonunda kullanacakları araçların tanıtımı sürüyor.

Haas takımının ardından Toro Rosso ve Williams, yeni sezon lansmanlarını gerçekleştirdi.

Toro Rosso, yeni sezonda 'STR14'ü kullanacak.

Takım, 2017'de kullanılmaya başlanan mavi, gümüş ve kırmızı renk düzenini bozmadı. Rus Daniil Kyvat ve bu sezon takıma katılan Taylandlı pilot Alexander Albon ile yarışacak olan Formula ekibindeki yeni aracın daha çok performans odaklı olduğu belirtildi.

2019 yılında kullanacakları aracı açıklayan bir diğer ekip ise Williams oldu.

Takım, yeni sponsorla birlikte renk düzenini değiştirirken, araç büyük oranda turkuaz, beyaz ve siyah renk tonlarına sahip.

Takım ayrıca, ''Rokit Williams Racing'' olarak da adlandırılacak.

2018 yılında V6 turbo hibrit motorlar dönemindeki en kötü yılını geçiren Williams, sezonu son sırada tamamlamış ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Formula 1'de 2019 sezonu, 17 Mart'ta Avustralya Grand Prix'i ile açılacak.

Kaynak: TRT SPOR