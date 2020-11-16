İntercity İstanbul Park Yönetimi tarafından yoğun bir çaba ile Türkiye'ye gelmesi sağlanan organizasyonda kusursuz bir hafta geride kaldı.

3 gün boyunca yaklaşık olarak bine yakın gönüllü pist görevlisi canla başla mücadele etti. Sırada ise gelecek sezon F1 takviminde yer almayacak olan Vietnam'ın yerine 2021'de dahil olabilmek var. 25 Nisan 2021'de yapılacak organizasyon için adaylar arasında çok önceden Türkiye ve Portekiz'in olduğu açıklanmıştı. F1 Yönetimi'nin, Türkiye'den çok memnun kaldığı bilgisine ulaşıldı.



