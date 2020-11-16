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F1 Yönetimi Türkiye'den memnun

15 Kasım’da dünyanın en büyük motorsporu organizasyonu Formula 1'in, 9 yıl aradan sonra ülkemize geri getirildi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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F1 Yönetimi Türkiye'den memnun

İntercity İstanbul Park Yönetimi tarafından yoğun bir çaba ile Türkiye'ye gelmesi sağlanan organizasyonda kusursuz bir hafta geride kaldı. 

3 gün boyunca yaklaşık olarak bine yakın gönüllü pist görevlisi canla başla mücadele etti. Sırada ise gelecek sezon F1 takviminde yer almayacak olan Vietnam'ın yerine 2021'de dahil olabilmek var. 25 Nisan 2021'de yapılacak organizasyon için adaylar arasında çok önceden Türkiye ve Portekiz'in olduğu açıklanmıştı. F1 Yönetimi'nin, Türkiye'den çok memnun kaldığı bilgisine ulaşıldı.


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