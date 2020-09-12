F1 Türkiye’nin bilet fiyatları açıklandı

Intercity İstanbul Park’ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin biletleri Biletix üzerinden 15 Eylül’de saat 12.00'de satışa çıkacak. 14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.

12 Eylül 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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F1 Türkiye’nin bilet fiyatları açıklandı

Intercity İstanbul Park’ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin biletleri Biletix üzerinden 15 Eylül’de saat 12.00'de satışa çıkacak. 14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Bu arada F1 'de sezon bugün İtalya'daki 9. yarışla sürecek. Yarışın sıralama turları, bugün TSİ 16.00’da, yarış ise yarın TSİ 16.10’da başlaşacak.

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