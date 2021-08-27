Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 187

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 303

2. Red Bull: 291

3. Ferrari: 163

4. McLaren: 163

5. Alpine: 77





AA