Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1’in espor serisinde büyük heyecan sona eriyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda tek Türk pilot ve Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda 4. yarış heyecanını yaşayacak. Sezonun son yarışı 4 Aralık 2019 tarihinde Gfinity Esports Arena’da gerçekleştirilecek.

Formula1 Espor Pro Series’de sezon 11 Eylül’de Londra’da başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan Scuderia Toro Rosso Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, ikinci sezonunda dördüncü yarış heyecanı yaşayacak. Geçen sene Scuderia Toro Rosso Esports takımıyla birlikte sezonu 2. Sırada tamamlayan Bölükbaşı, sezonun son yarışında podyumu kovalayacak.

10 takım ve 28 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series’de şampiyonun belirleneceği sezonun son yarışı 4 Kasım 2019 tarihinde Londra’da bulunan Gfinity Esports Arena’da gerçekleştirilecek. TSİ 22.00’da başlayacak yarışlar Facebook’tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Oyun hiç bitmesin diyenlerin mücadelesinde şampiyon, 500 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.