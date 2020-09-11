F1 biletleri satışa çıkıyor

9 yıl aradan sonra ülkemize dönecek olan Formula 1'de Türkiye Grand Prix 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu anlamda İntercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek organizasyonda en merak edilen konularından biri biletlerin ne zaman satışa çıkacağıydı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Günlüğü 30 TL olan biletler 15 Eylül Salı günü internet üzerinden satışa sunulacak.