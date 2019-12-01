F Grubu düşünüldüğünde çok iyi kura

Fransa, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu F Grubu düşünüldüğünde milli takımımızın iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Grubun favorisi şampiyonalarda birçok başarısı olan İtalya ve millerimizin ne İsviçre'den, ne de Galler'den geri kalır bir yanı yok.

Rakipler hakkında kısa kısa...

İtalya: Roberto Mancini yönetimindeki İtalyanlar, eleme grubunda 10'da 10 yaptı ve nispeten kolay grubunu süpürdü. Gruptaki son maçta Ermenistan'a tam 9 gol attılar ve çok formdalar. Takımın en önemli yıldızları, Lazio'lu Immobile, Napoli'li Insigne ve PSG'li Verratti. Galatasaray'ın eski hocası Mancini, İtalyanları 4-3-3 dizilişiyle oynatıyor. Orta sahada Verrati dışında Jorginho ve Barella gibi kaliteli ve teknik futbolcular var.

İtalya ile grubun ilk maçında Roma'da oynayacağız ve ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyeceklerdir. Cengiz, Hakan, Merih, Mert gibi yıldızlarımızın Serie A'da oynaması ise A Millerimizin avantajı olacak. Hepsi şampiyonada kendilerini gösterip sıçrama yapmak istiyorlar.

Azzurri lakaplı İtalya ile Euro 2000'de de karşılaşmıştık ve 2-1 kaybetmiştik.

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İsviçre: Grubumuzdaki bir diğer ekip İsviçre ile Hem Euro 2008'de hem de 2006 Dünya Kupası Play-Off'unda karşılaşmıştık, Türkiye'ye yabancı bir takım değil.

İsviçre'yi Vladimir Petkovic çalıştırıyor. Eleme grubunu Danimarka ve İrlanda'nın önünde lider tamamladılar. Kadronun en önemli yıldızları Granit Xhaka, Haris Seferovic ve Manuel Akanji. İsviçre'nin en tehlikeli ismi Xherdan Shaqiri ise son maçlarda kadroya dahil edilmedi. Petkovic'in birçok teknik adamın aksine İsviçre'yi 3'lü defansla oynattığını da belirteyim.

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Galler: Ada ülkesinin en önemli yıldızları herkes tarafından tanınan Gareth Bale ve Aaron Ramsey. Efsane Ryan Giggs'in çalıştırdığı Galler, elemelerde grubunu Hırvatistan'ın ardından 2. sırada tamamladı. Savunması kuvvetli Milli Takımımız, Ada ekibinden 3 puanı almak için elemelerdeki defansif başarıyı Bale ve Ramsey'yi durdururken de göstermeli.

Galler ile Fransa 98 elemelerinde aynı grupta olduğumuzu ve içerideki maçı 6-4'lük skorla kazandığımızı da hatırlatalım.

Emre Kayrancı