F. Düsseldorf - B. Dortmund maç sonucu: 0 - 1

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund 31. hafta maçında kozlarını paylaştı. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf sahasında zirve mücadelesi yapan rakibi Borussia Dortmund'a çelme takmak üzere iken son anlarda Haaland'ın golüyle konuk ekip üç puan almayı başardı.















