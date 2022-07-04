Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor 'a sürpriz bir mesaj geldi... Hem geride bıraktığımız sezon başında hem de devre arasında Bordo-Mavililer'in gündemine gelen hatta teknik direktör Abdullah Avcı ile telefondan görüntülü görüşen Ezgjan Alioski bu kez kendisi Fırtına'ya gelmek istediğini bildirdi.

Açık kapı bırakıldı

Bu konuda menajerini görevlendiren, kulübü Al Ahli küme düştüğü için boşa çıkıp, bonservisini eline alan 30 yaşındaki sol bek için kulübe bilginin ulaştığı öğrenildi. Ancak sol beke Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı alan Karadeniz ekibinin mevcut yabancı oyuncuları nedeniyle şu an için Makedon futbolcuya sıcak bakmadığı kaydedildi. Fakat tecrübeli oyuncuya henüz net bir yanıt verilmediği, ilerleyen dönemde yabancı kontenjanında bir problem yaşanmadığı takdirde temasların başlayabileceği de gelen haberler arasında.

Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de geçiren Alioski sol bek olmasına rağmen 6 gol, 9 asistle oynamıştı.