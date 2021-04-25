Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un ilgilendiği Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın güneyinde yer alan bir şehir olan Pirlepe'de doğdu. Alioski futbola İsviçre'de başladı. Young Boys alt yapısında yetişen ve buradan FC Schaffhausen'e kiralanan sol bek oyuncusu ilk transferini de bu kulübe yaptı. Lugano'da da kiralık forma giydikten sonra bonservisi alındı. 2017-2018 sezonunda ise 2,5 milyon euro ile ilk büyük transferini gerçekleştirerek Leeds United'a imza attı.

Ülkesi Kuzey Makedonya ile 11 Ekim 2013 yılında ilk kez maça çıkan Alioski, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 41 kez giydi ve 7 gole imza attı.

Bu sezon 32 maçta oynadı

Leeds United'da 2017 yılından beri forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.