Ezequiel Garay futbolu bıraktı

Süper Lig 'de şampiyonluk yaşamış takımlar başta olmak üzere bir çok takımla ile anılan, her transfer döneminde gündeme gelen Arjantinli stoper Ezequiel Garay emekli olduğunu açıkladı.

Ezequiel Garay belindeki sakatlığın geçmemesinin ardından erken emekli olmak zorunda kaldığını duyurdu. Valencia, Zenit, Benfica, Real Madrid gibi takımlarda oynayan deneyimli oyuncu, Arjantin A Milli Takımı adına da 31 kez görev yapmıştı.