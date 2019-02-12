Eyüpsporlu futbolculardan boykot geldi. Sezon başından bu yana ödemelerde sıkıntı yaşayan futbolcular idmana çıkmama kararı aldı. Eyüpspor yönetimi ödeme yapmazsa hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçına da çıkmayacaklar.

Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve idmana çıkmayan futbolcuların sezon başından bu yana peşinat, maç başı ve primlerini alamadığı öğrenildi.

Beyaz Grupta bu sezon 21 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 24 puan toplayan Eyüpspor 12. sırada bulunuyor.

Futbolcular eğer hafta sonuna kadar paralarını alamazsa Keçiörengücü ile oynayacakları maça da çıkmayacaklar.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr