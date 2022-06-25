Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca'yla ilgili Eyüpspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara resmi cevap geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Skorer'e konuştu. Brezilyalı yıldıza karşı bir girişimlerinin olmadığını belirtti. Skorer muhabiri Nevzat Dindar'ın "Talisca’yı düşünüyor musunuz" sorusuna Murat Özyaka, "Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler" cevabını verdi.

Al Nassr formasını bu sezon 28 maçta giyen Anderson Talisca rakip fileleri 19 kez havalandırma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki on numara takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun, Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Brezilya'nın güncel piyasa değeri 11 milyon 500 bin Euro olarak ifade ediliyor.











