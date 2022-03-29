TFF 1.Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan, şu anda da play-off potasında olan Eyüpspor'dan flaş hamle... UEFA'nın aldığı karar sonrasında Ukrayna'da futbol oynayan isimlerin Haziran sonuna kadar transfer edilmesine TFF de izin vermişti. Her takımın en fazla 2 futbolcuyu bu şartlarla kadrosuna katabileceği açıklanırken, Eyüpspor da fırsat transferlerini gerçekleştirdi.

İki bölge kuvvetlendi

Süper Lig hedefi doğrultusunda Eflatun-Sarılılar, 2019-20 sezonu devre arasında Ankaragücü'ne transfer olan ve yarım sezonluk performansıyla dikkat çeken forvet Gerson Rodrigues ile 8 numara Olivier Thill'i renklerine bağladı. İki futbolcu için de yine Süper Lig yolundaki rakiplerinden Samsunspor devreye girse de İstanbul temsilcisi hızlı davranarak transferi bitirdi.

İmza görüntüleri FANATİK'ten!

Gerson Rodrigues Dynamo Kiev'den, Thill ise Vorskla Poltava'dan kadroya katıldı. İki futbolcu da imza atarkenki fotoğraflarını FANATİK'ten Murat Akbaş'a verdi. İşte o görüntüler...

Gerson Rodrigues sezon başında Fransız ekibi Troyes'e 1 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı.

Thill, Ocak 2021'den bu yana Poltava forması giyiyordu.

FANATİK ÖZEL / Murat Akbaş