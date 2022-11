Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu ile karşılaştı. Eflatun-sarılılar sahadan 2-1’lik sonuçla galip ayrılarak iç sahada 7’de 7 yaptı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Güzel bir galibiyet. İç sahada yakaladığımız bir seri var, bugün bunu devam ettirdik; 7. galibiyetimiz. Karşımızda koşan ve mücadele eden bir takım vardı. Zor bir karşılaşma olacağını maç öncesi de söylemiştik. Son 4 maçın 3’ünü kazanmış bir Altınordu takımı bugün bizim karşımızda dirençli olacağını beklediğimizden bizim için kolay maç olmadı. Oyun olarak istediğimiz bir oyun olmadı ama genele baktığımız zaman da yakaladığımız net pozisyonlar da var onları değerlendiremedik. Hedefe giderken bu sene iç sahadaki başarımızı, zaman zaman oyun içerisinde bazı oyuncularımızın kontrolünü kaybettiğini, o özgüven eksikliğinden kaynaklanan pas hatalarımızın olduğunu da belirtmek lazım. Biz iyiyiz, 27 puan bizi mutlu ediyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul fikstürü bizim için avantajlı”

Bu sezon üst üste iç saha ve İstanbul takımları ile oynanacak maçlardan dolayı fikstür avantajına değinen Üzülmez, 2 kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Üzülmez açıklamasında, “Bu ligin her hafta farklı bir hikayesi var. Her ne kadar İstanbul’daki takımlarla da oynayacağımız maçların kendi içerisinde zorluk derecesi yüksek maçlar. Yaş ortalaması biraz daha yüksek bir takıma sahibim. Çarşamba günü kupa maçı da var. Bu rotasyon içerisinde her maça aynı şekilde inanarak hazırlanmaya çalışıyoruz. İstanbul fikstürü bizim için avantajlı görünse da saha içerisinde mücadele etmediğiniz zaman dirençli olmadığınız zaman olumlu anlamda yansımayabiliyor. Oyuncularıma inanıyorum, hem kupada hem ligde yolumuza emin adımlarla gitmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA