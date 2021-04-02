Eyüpspor Turgutluspor engelini de geçti

Misli.com. 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor sahasında oynadığı maçta Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti. Takipçileri Sakarya ile Van'ın berabere kaldığı haftada Eflatun Sarılılar, sezonun bitimine 7 hafta kala puan farkını 18'e çıkardı. Zafer Turan'ın ekibi sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olduğu Turgutluspor'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibinin ilk golünü 18'de sağ bek Serdar Cansu attı.

Bu hafta bitirebilir

Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip takımın beraberlik çabaları sonuç vermedi, 86. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Skoru belirleyen golü stoper Kemal Tokak attı. İstanbul ekibine kalan 7 haftada 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Önümüzdeki maçta Eyüp, Etimesgut'u devirir, Van, Serik deplasmanında, Sakarya da Elazığ'da puan kaybederse şampiyonluğu garantileyecek. Karşılaşmanın ardından Eyüp caddelerinde taraftarlar bayraklar ve meşalelerle tur attı. Eyüpspor futbolcuları ile taraftarlar stadın yanında biraray geldi ve karşılıklı olarak tezahürat yapıp şampiyonluğun provasını yaptı.