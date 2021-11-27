Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: Yeniden ayağa kalkacağız

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan üzgündü. Turan, “Maçın öncesinde müsabakanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok mücadeleci, çok temaslı oynayan bir ekiple oynayacağımızı biliyorduk. Bu doğrultuda planlarımızı yapmıştık ama ilk yarım saat golü yiyinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Ama golden sonra oyunun senaryosu değişmeye başladı çünkü Boluspor geçiş oyununu iyi oynayan bir ekip. Zaten mücadele gücü yüksekti. Alanlar vermemek gerekiyordu. İkinci golden sonra da içeri demoralize şekilde girmek bizi yıprattı. Devre arası konuştuğumuzda maçı çevirebilecek gücümüz olduğunu biliyorduk. Farklı bir psikolojiyle oyuna başlamamız gerekiyordu. Nitekim başladık, golü de bulduk. İlk golden sonra oyunu çevirebilecekken 3’üncü golü geçiş oyununda kalemizde görünce maç bizim adımıza bitmiş oldu" dedi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren başarılı hoca, "Ligde bunlar oluyor. Biz bugün maçın genelinde oynadığımız kötü futbol unutup hedeflediğimiz noktaya gitmek için yeniden ayağa kalkacağız. Daha önce de mağlup olmuştuk ama sonraki süreç bizim için iyi geçti. Yeniden ayağa kalkıp hedeflediğimiz noktaya gelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BOLU (İHA)