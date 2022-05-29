Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in Play-off yarı final rövanş maçında Bandırmaspor'a 3-0 yenilerek Süper Lig umutlarını bitirdi.

Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, “Hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Tabii ki ilk maçın rövanşını kullanmak istiyorduk ama oyun içindeki penaltı tüm dengemizi bozdu. Bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Hem duran toplardan hem de bizimkilerin bir takım hatası maalesef bizim için kötü oldu. Bizim için Eyüpspor camiasını bir üst lige taşımak istiyorduk ama olmadı, üzgünüz. Beklenti içinde olduğumuz arkadaşlar özellikle hücumdaki arkadaşlarımızla hücum varyasyonlarında çok etkisiz olduğunu söyleyebilirim. Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde doğru bir yapılanma ile hedeflere ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.