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Eyüpspor-Samsunspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 21:23 Son Güncelleme:
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Eyüpspor-Samsunspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Şeker, Baran Eraslan, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Bülent Uzun, Mezague, Yalçın Kılınç, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Kozulj), Timur Temeltaş (Dk. 83 Enes Keskin), Gökcan Kaya (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Mikail Okyar (Dk. 75 Caner Hüseyin Bağ), Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 75 Stancu)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Berk Taşkın (Dk. 90+2 Barış Başdaş), Savicevic, Fofana (Dk. 71 Polat Yaldır), Melih Okutan (Dk. 87 Alaaddin Okumuş), Soner Gönül, Çinari (Dk. 46 Cihan Kahraman), Tomane

Goller: Dk. 19 Timur Temeltaş, Dk. 54 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 28 Tomane (Penaltıdan), Dk. 65 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Tomane, Dk. 85 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor), Dk. 90 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

AA

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