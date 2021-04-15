Eyüpspor rekora imza attı! Tüm zamanların en yüksek puanı...

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 34’üncü hafta maçında deplasmanda 1922 Konyaspor ’u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, 2013-2014 sezonunda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Altınordu FK’nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı.

55. dakikada Galatasaray ’dan transfer edilen Erencan Yardımcı’nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82’ye çıkararak Misli.com 2. Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.



