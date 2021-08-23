TFF 1. Lig'de oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle fırtına gibi başlayan Eyüpspor, transferde de hız kesmiyor.

İstanbul ekibi, 33 yaşındaki golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.

Gambiyalı forvet son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giymişti.