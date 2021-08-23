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Eyüpspor Pa Dibba'yı açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Gambiyalı forvet Pa Dibba'yı 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
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Eyüpspor Pa Dibba'yı açıkladı

TFF 1. Lig'de oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle fırtına gibi başlayan Eyüpspor, transferde de hız kesmiyor.

İstanbul ekibi, 33 yaşındaki golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.

Gambiyalı forvet son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giymişti.

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