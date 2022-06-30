Eyüpspor, Metehan Mimaroğlu transferini açıkladı

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eflatun Sarılı ekip, Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Friday Eze, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, İbrahim Akdağ ve Ahmet Yazar'ın ardından 8. imzayı Adana Demirspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na attırdı.

İstanbul ekibinden yapılan transfer açıklamasında, ''Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı. Metehan Mimaroğlu'na hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.