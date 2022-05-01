Eyüpspor-İstanbulspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Thill’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dibba’nın altıpastan yaptığı kafa vuruşunu kaleci Alperen güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada sol taraftan Thill’in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortada ön direğe hareketlenen Buatu’nun kafası yandan az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada Ahmed İldiz’in pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Pa Dibba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

88. dakikada Eslem’in sağ taraftan içeri yaptığı ortada Ologo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+1. dakikada Muammer’in Ahmed İldiz’e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Muammer ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

90+8. dakikada Ethemi’nin pasında kale önünde topla buluşan Mehmet Yeşil’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2





Stat: Eyüp

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Altan xx

Eyüpspor: Emrullah xx, Popov xx, Buatu xx, Yalçın xx, Kemal xx, Bekir xx (Sekidika dk. 73 x), Thill xx, Cenk xx (Mete Demir dk. 85 ?), Umut xx (Ahmed İldiz dk. 72 xx), Timur xx, Dibba xxx

Yedekler: Çağlar Şahin, Mehmet, Mikail, Taşkın, Enes Ersoy, Enes

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Ologo xxx, Emrecan xx (Berkay dk. 78 x), Duhan xx, Melih xx, Muammer xx, Topalli xx (Mehmet Yeşil dk. 69 xxx), Rroca xx (Eslem dk. 78 x), Kağan xx (Ethemi dk. 58 x), İbrahim xx

Yedekler: Mücahit, Okan, Eslem, Egehan, Yusuf, Abazaj, Mertan Caner

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Dibba (dk. 81) (Eyüpspor), Ologo (dk. 88), Mehmet Yeşil (dk. 90+8) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Muammer (dk. 90+1) (İstanbulspor)

Sarı kart: Berkay (İstanbulspor)