Eyüpspor harekete geçti, 8 locayı tribüne monte etti

TFF’nin 17 Ekim’de aldığı localara yüzde 50 seyirci alınması yönündeki kararı sonrası Denizlispor ’un Beşiktaş maçında portatif localar yapması, alt ligleri de harekete geçirdi. Spor Arena’nın gerçekleştirdiği özel haberde, Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor, bugün oynanan ve 1-0 galip geldikleri Pendikspor karşılaşması öncesi TFF'den gerekli izinleri alarak 8 locayı tribüne monte etti.

FATİH KULAKSIZ: TFF'DEN İZİNLERİ ALIP HIZLI BİR ÇALIŞMAYLA LOCALARIMIZI YAPTIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli izinleri alıp görüntüleri gönderdik. Onay aldıktan sonra gece 01:00'e kadar süren hızlı bir çalışmayla localarımızı yaptık. Locaların çok güzel, düzenli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.