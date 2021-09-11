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Eyüpspor-Denizlispor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Ligin 4. haftasında Denizlispor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 19:42 Son Güncelleme:
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Eyüpspor-Denizlispor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Ligin 4. haftasında Denizlispor , deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. İlk 3 maçını Eyüpspor ilk mağlubiyetini alırken, Denizlispor ligdeki ilk galibiyetini aldı. 

Stat: Eyüp

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Niyazi Atakan Ataseven

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 62Muhammed Akarslan), Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş (Dk. 61 Gökcan Kaya), Caner Bağ (Dk. 62 Stancu), Umut Bulut

Denizlispor: Stackowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 61 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 81 Onazi), Darri (Dk. 61 Tusha), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+6 Muğdat Çelik (Penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Umut Bulut, Dk. 70 Bekir Yılmaz, Dk. 86 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+1 Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

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