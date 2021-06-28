TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosun kattı. Erzurumspor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, ''Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor'umuz, defans oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'a hoş geldin diyor, kulübümüzde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanımı Fatih Kulaksız, "Cenk Ahmet, kendisini kanıtlamış tecrübeli bir oyuncu. Bize faydalı olacağına inandığımız bir transferi daha gerçekleştirdik. Hem Cenk Ahmet için hem de kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.