TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu alt sıralarda tamamlayan İstanbul ekibi Eyüpspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Eflatun-Sarılılar, sezonun ilk transferini gerçekleştirerek tecrübeli golcü Artun Akçakın'ı transfer etti.

1993 doğumlu Artun Akçakın, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı ve Ankara ekibinde 2012/13 sezonunda Süper Lig 'de 21 maça çıktı. Milli Takımın alt yaş kategorilerinde 76 kez forma giyen Artun Akçakın, sonrasında kariyerinde beklenen gelişimi sağlayamadı ve TFF 1. Lig ve 2. Lig'de birçok takımın formasını giydi.

Kariyerinde son olarak 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nda oynayan Artun, çeşitli lig ve kategorilerde 146 gole sahip.