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Eyüpspor, Adana Demirspor'dan 4 futbolcuyu transfer etti

Son dakika haberi... Yeni sezonda da 1. Lig'de zirveyi hedefleyen İstanbul ekibi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

27 Haziran 2022, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Eyüpspor, Adana Demirspor'dan 4 futbolcuyu transfer etti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında görüş bildiren Sancak, Alper Uludağ, Sinan Kurt, Metehan Mimaroğlu ve Ezeh'in bonservisleriyle Eyüpspor'a satıldığını açıkladı.

Sancak, "Ezeh, takımdan gitti. Hocamız kadrosunda görmek istemedi. Ezeh'i sattık. %50 bonservisi bizim. Sinan Kurt, Metehan'ı sattık. Bonservis aldık. Eyüpspor'a 4 oyuncu gönderdik." açıklamasında bulundu.

19 Haziran'da düzenlenen Eyüpspor Olağan Seçim Genel Kurulu’na misafir olarak katılan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor’dan Eyüpspor’a 5 oyuncunun transfer olacağını ancak isimleri şu an veremeyeceğini, taraftarın kendisini topa tutabileceğini ifade etmişti.

Eflatun-Sarılı Eyüpspor, geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir performans sergilemiş ve Süper Lig 'in kapısından dönmüştü.

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