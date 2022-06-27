Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında görüş bildiren Sancak, Alper Uludağ, Sinan Kurt, Metehan Mimaroğlu ve Ezeh'in bonservisleriyle Eyüpspor'a satıldığını açıkladı.

Sancak, "Ezeh, takımdan gitti. Hocamız kadrosunda görmek istemedi. Ezeh'i sattık. %50 bonservisi bizim. Sinan Kurt, Metehan'ı sattık. Bonservis aldık. Eyüpspor'a 4 oyuncu gönderdik." açıklamasında bulundu.

19 Haziran'da düzenlenen Eyüpspor Olağan Seçim Genel Kurulu’na misafir olarak katılan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor’dan Eyüpspor’a 5 oyuncunun transfer olacağını ancak isimleri şu an veremeyeceğini, taraftarın kendisini topa tutabileceğini ifade etmişti.

Eflatun-Sarılı Eyüpspor, geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir performans sergilemiş ve Süper Lig 'in kapısından dönmüştü.