Eyüp Gözgeç: Bu olimpiyatlar daha öncekiler gibi olmayacak

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda hedefimiz çok büyük. Bu olimpiyatlar daha öncekiler gibi olmayacak. Türk sporunun ayağa kalktığını göreceksiniz." dedi. Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 6’dan fazla sporcuyla katılmak istediklerini söyledi.

Japonya’da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda en az 3 madalya alabileceklerini vurgulayan Gözgeç, "Olimpiyatlarda hedefimiz çok büyük. Hem bizim, hem Türk milletinin, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu olimpiyatlar daha öncekiler gibi olmayacak. Türk sporunun ayağa kalktığını göreceksiniz. Biz olimpiyatlara 6 kişiden fazla sporcuyla gitmeyi düşünüyoruz. ’Bu kadar kota alırız’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Macaristan’da çok iyi turnuva geçti"

Başkan Eyüp Gözgeç, Macaristan’da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nın kendileri için önemli bir sınav olduğunu aktardı.

Turnuvada Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli’nin altın, Necat Ekinci ve Berat Acar’ın bronz madalya kazandığını hatırlatan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Macaristan’da çok iyi turnuva geçti. Ciddi bir turnuvaydı. Orada 4 madalya aldık ama 2 sporcumuz sakatlıktan dolayı ringe çıkamadı. Tuğrulhan Erdemir’in maçları kazanmasına rağmen kafası yarıldı. Necat da çıkmak istemedi. Bu tarz turnuvalarla muhtemel rakiplerimizi tanımış oluyoruz. Onları tanırken oyunlarını, taktiklerini öğreniyoruz. Bizim için çok başarılı geçiyor."

Kota elemeleri için çalışmalara devam edeceklerini belirten Gözgeç, "Artık durmak yok. Olimpiyatlara kadar bizim durmamız söz konusu değil. Sporcularımız bu hafta sonu da Bulgaristan’a gidiyorlar. Ondan sonra İstanbul’da 15-21 Mart tarihlerinde Boğaziçi Boks Turnuvası yapacağız. Ciddi katılımcılar var. Dünyanın boksta söz sahibi olan ülkeleri geliyor. Sonra kota elemelerine hazırlanacağız, öyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"En fazla kotayı alıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

Eyüp Gözgeç, Londra ve Paris’te iptal edilen kota ve eleme turnuvalarını Türkiye’ye getirerek, milli sporcular için avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) tekliflerini ilettiklerini aktaran Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakaları Londra’da olacaktı. Paris’te de dünya elemeleri olacaktı. Birisi 22 Nisan’da Londra’da diğeri mayıs veya haziran ayında Paris’teydi. IOC ikisini de iptal etti ve tek yarış haline getirdi. Henüz yeri belli değil, 22 Şubat’ta belli olacak. Biz Türkiye olarak talip olduk. Gençlik ve Spor Bakanımız hiçbir maddi külfetten kaçmaksızın elemelerin buraya alınması konusunda maddi-manevi bütün desteği bize vereceğini söyledi. Biz de IOC’ye İstanbul birinci alternatif ve Antalya olmak üzere 2 şehirli teklif sunduk." diye konuştu.

Turnuvayı Türkiye’de düzenlemeyi çok istediklerini anlatan Gözgeç, "Şampiyonayı buraya almak için gerekirse bütün Avrupa ülkelerinden yatak parası yani konaklama ve yemek parası dahi almayacağız, öyle bir durumdayız. Turnuvayı buraya alırsak seyircimiz yok gerçi ama kendi evimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz ve en fazla kotayı alıp, önce olimpiyatlara gitmek istiyoruz sonra olimpiyatlarda inşallah altın madalya başta olmak üzere madalyalar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.