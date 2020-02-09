Eyüp Arın: Şok gol dengemizi bozdu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını ve rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Maça "şok golle" mağlup başladıklarını belirten Arın, şunları kaydetti:

"Oyun disiplininden koptuk. Oyuncularım maçı çok istiyorlardı ama maçın başında yediğimiz ’şok gol’ dengemizi bozdu. İlk 15-20 dakika kabus gibiydi. Sonrasında dengeyi sağlar gibi olduk, çok net pozisyon bulamadık ama... Adana Demirspor çok renkli olan ön tarafı ve etkili oyuncularıyla bizi sıkıntıya soktu. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdiler. Sakat oyuncularımız vardı, onları aradık. Bu kadar kaliteli oyunculardan kurulu takım karşısında eksiklerimiz bizim için önemliydi. Etkili oyuncularımızın sakatlığı bu sonuca neden oldu. Ama sahada gerçekten çok keyifli müsabaka izledik. İki takımı da kutluyorum. Adana Demirspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."