Eyüp Arın: Rakibimiz galibiyeti hak etti

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Adanaspor'u Segbefia (2), Poepon ve Sow'un golleriyle 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Gaziantep’e düşme hattından mümkün olduğunca uzaklaşıp, matematiksel anlamda rahatlamak için geldiklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantep’in de üst sıralardaki mücadelesinde galibiyete ihtiyacı olduğunu anlatan Arın, "Rakibimiz iyi başladı. Maçın hemen başında gol yedik. Ardından eşitliği sağlamaya çalıştık ama yapamadık." şeklide konuştu.

Çok fazla pozisyona girdiklerini ancak son paslarda etkisiz kaldıklarını aktaran Arın, "Gaziantep takımı tecrübeli ayaklara sahip. Biz beraberlik için öne çıktığımızda, doğal olarak arka taraf da boş kaldı ve rakibimiz goller buldu. Keyifli bir maç oldu. Rakibimiz galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.