Eyüp Arın: Kötü başladığımız oyunu skor olarak da kötü bitirdik

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Altay'a konuk olan Adanaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ligde bulunduklarını konumun çok sıkıntılı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Ateş hattının içindeyiz. Buraya gelirken planlarımızı tamamen kazanma üzerine yapmıştık. Rakibimizin kalitesi de belliydi, yaptıkları hoca değişikliğiyle bir moralli olacaklarını oyuncularıma söylemiştim. Maalesef son haftalardaki kötü başlangıç huyumuz, bu maçta da devam etti. Kötü başladık ve rakip skoru buldu. Bunun altından kalkmak için biraz daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldık ama bunu başaramadık. Kötü başladığımız oyunu skor olarak da kötü bitirdik. Bu konuda çok üzgünüz. Çalışıp ayağa kalkmaya ve ligde kalmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”