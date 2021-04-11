Eyüp Arın: Çok istediğimiz maçı kaybettik

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça başlarken Yeni Adana Stadı’nda galibiyet alamamanın şanssızlığını kırmak istediklerini belirtti.

Ankaraspor’u yenip önlerine daha iyi bakmak istediklerini de kaydeden Arın, şöyle konuştu:

"Kazanıp rahatlamak istiyorduk işin açıkçası. Maç, futbolun doğasında olan enteresan bir golle başladı. Ondan sonra biraz oyun düzenimiz bozuldu. Oyunu toparlayıp oyunun üstünlüğünü ele aldık. Çok istedik dengeyi sağlamayı. İlk yarı 2-3 çok net pozisyon bulduk fakat gol atmayı beceremedik. İkinci yarı skorda dengeyi sağlayıp sonra öne geçmek istiyorduk. Oyun üstünlüğü bizde gibi görünse de son pas ve gol vuruşlarındaki eksikleri değerlendiremedik. Arkasından yediğimiz gol maçın kırılma anı gibiydi. Bugün çok istediğimiz maçı kaybettik. Bunu artık unutup çarşamba günü oynayacağımız önemli maça hazırlanacağız."

ADANA (AA)