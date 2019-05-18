Spor Toto 1. Lig normal sezonun 34. ve son haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’a 4-1 yenilen Adanaspor’un teknik direktörü Eyüp Arın, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu Osmanlıspor maçıyla sonlandırdıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımları tebrik eden Arın, play-off’a kalan ekiplere başarılar diledi, küme düşen takımlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Arın, "Ligin son haftasında camiamızı sevindirmek için bu maça hazırlanmıştık ama nihayetinde Osmanlıspor bizden daha üstün ve istekli oyun oynadı. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizleri sezon boyunca destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.