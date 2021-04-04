Eyüp Arın: Bu galibiyetle oyuncularımızın öz güvenleri arttı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor'a konuk olan Adanaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, hem güven toplamak hem de maç kazanma alışkanlığı elde edebilmek için önemli bir maç oynadıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu galibiyetle oyuncularımızın öz güvenleri arttı. Kazanarak rahat bir nefes alma imkanı sağladık. Sahada iki takım da centilmence mücadele etmeye çalıştı. Canla başla oynadı. Boluspor oyuncularını kutluyor, kendi oyuncularıma teşekkür ediyorum."