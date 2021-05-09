Eyüp Arın: Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Adanaspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Arın, ’’Bugün özel bir gün. Tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Bugün ki maç bizim adımıza prestij maçıydı. Oyun değerlendirmesini çok yapmamıza gerek yok. Oyunculardan alacağımız veriler önemliydi. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik. Bugün de sahada mücadele eden her iki takımı tebrik ediyorum'' dedi.